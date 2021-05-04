Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez faiz kararını ne zaman açıklar?

Aylık periyotlar halinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından açıklanan faiz oranlarının bu ay ne kadar olacağı merak konusu oldu. Nisan ayında TCMB politika faizinin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar vermişti. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı öncesi Şahap Kavcıoğlu’ndan oldukça önemli açıklama geldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinin de yer aldığı açıklamada “Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

2021 sene sonu enflasyon tahmininin yüzde 12,2 seviyelerinde olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, “Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde bulunan bilgilere göre Mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. 2021 senesinde Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş ve Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a yükseltilmişti. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti.



