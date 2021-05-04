FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez faiz kararını ne zaman açıklar?

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez faiz kararını ne zaman açıklar?

04.05.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Yılın her ayı, aylık periyotlar halinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantıları sonrasında açıklanan faiz oranlarının bu ay ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz Nisan ayında politika faizinin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez faiz kararını ne zaman açıklar? İşte yanıtı...

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez faiz kararını ne zaman açıklar?

Aylık periyotlar halinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından açıklanan faiz oranlarının bu ay ne kadar olacağı merak konusu oldu. Nisan ayında TCMB politika faizinin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar vermişti. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı öncesi Şahap Kavcıoğlu’ndan oldukça önemli açıklama geldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinin de yer aldığı açıklamada “Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

2021 sene sonu enflasyon tahmininin yüzde 12,2 seviyelerinde olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, “Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde bulunan bilgilere göre Mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. 2021 senesinde Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş ve Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a yükseltilmişti. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
TBB'den şube çalışma saatleriyle ilgili tavsiye kararıTBB'den şube çalışma saatleriyle ilgili tavsiye kararı
İşte memurların zam listesi!İşte memurların zam listesi!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

KOSGEB 75 bin lira desteğinin detayları belli oldu

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Hane başı 1100 TL başvuru şartları nedir?

Hane başı 1100 TL başvuru şartları nedir?

Ne altın ne dolar, "yeni petrol" belli oldu

Ne altın ne dolar, "yeni petrol" belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.