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Merkez Bankası raporu yayımladı! Kredilerdeki sıkılaşmanın güçlenmesi bekleniyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.04.2024 11:43
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayımladı. Raporda ilave sıkılaşma adımlarının atıldığı kredilere dair önemli bir beklenti de dile getirildi.

Merkez Bankası raporu yayımladı! Kredilerdeki sıkılaşmanın güçlenmesi bekleniyor

Merkez Bankası rappruna göre, 2024 yılının ikinci çeyreği için, işletme kredilerinde olduğu gibi tüm bireysel kredi türlerinde de standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam etmesi bekleniyor. Bankanın raporunda, "2024 yılının birinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görülmüştür. Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler dışındaki tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlenmiştir. 2024 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam edeceği
yönündedir" denildi.

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Raporda şunlar kaydedildi:

"2024 yılının ilk çeyreğinde, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma görülmüştür.
2024 yılının ikinci çeyreği için, işletme kredilerinde olduğu gibi tüm bireysel kredi türlerinde de standartlardaki
sıkılaşmanın güçlenerek devam edeceği beklenmektedir.

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"TÜM KREDİLERE TALEPTE ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

"Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış
yönlü seyir, 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler
dışındaki tüm kredilere olan talepte artış gözlenmiştir. Özellikle, yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepteki
artışın oldukça güçlü olduğu görülmüştür. 2024 yılının ikinci çeyreğinde ise, genel olarak işletmelere verilen kredilere
olan talepteki artışın yerini azalışa bırakması beklenmektedir. 2024 yılının birinci çeyreğinde, tüm bireysel kredi
türlerine olan talepte azalış görülmüştür. 2024 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi
türlerinde talepte görülen azalışın güçlenerek devam edeceği yönündedir."

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"Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında
sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görülmüştür. 2024 yılının ikinci
çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin güçlenerek
devam edeceği beklenmektedir."

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kredi Merkez Bankası rapor
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