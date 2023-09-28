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Merkez Bankası rezervleri 6 ayın zirvesinde! Kur Korumalı Mevduat eriyor…

28.09.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kur korumalı mevduatlarla ilgili düzenlemeler birbirini izlerken, düşüş serisi de beşinci haftasına girdi.

Merkez Bankası rezervleri 6 ayın zirvesinde! Kur Korumalı Mevduat eriyor…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki artış ivmesi geçen hafta da devam etti. 22 Eylül haftasında brüt rezervler bir önceki haftaya göre 4 milyar dolar artışla 125,5 milyar düzeyine geldi. Böylelikle 17 Mart haftasından bu yana rezervlerde en yüksek seviye kaydedildi.

17 Mart haftasında rezervler üzerinde Suudi Arabistan'dan gelen mevduatın ve altındaki primin etkisi olmuş ve rezervler 126,9 milyar dolara yükselmişti.
22 Eylül haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatlarında düşüş görüldü. TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatları 1,16 milyar dolar azaldı.

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KUR KORUMALI MEVDUAT GERİLİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 2,1 milyar TL düşüşle 3,3 trilyon liraya geriledi. Dolar cinsinden KKM 122,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle son 5 haftada KKM'lerde gerileme izlendi. Bu süreçte KKM'lerde 103 milyar TL'ye varan düşüş görüldü.

DOLAR (13)

KKM'de son dönemde kısıtlayıcı düzenlemeler birbirini izlemişti. Son olarak TCMB, uygulama talimatında yapılan değişiklikle, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat Merkez Bankası

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