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Merkez Bankası rezervlerinde 11 haftalık düşüş serisi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.04.2024 15:04
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Merkez Bankası, toplam rezervleri üst üste 11'inci haftasında da geriledi ve 718 milyon dolara düştü. Net uluslararası rezervler ise, geçen hafta 249 milyon dolar attı.

Merkez Bankası rezervlerinde 11 haftalık düşüş serisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste 11'inci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 718 milyon dolar düşüşle tamamladı.

TCMB verilerine göre, 29 Mart itibarıyla toplam rezervler 123 milyar 844 milyon dolardan, 123 milyar 126 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 1 milyar 933 dolar azalarak 70 milyar 681 milyon dolardan 68 milyar 748 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü; 1 milyar 215 milyon dolar yükselerek 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 15 milyar 206 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 249 milyon dolar artarak 15 milyar 455 milyon dolara çıktı.

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