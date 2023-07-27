Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 435 milyon dolar daha...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri 21 Temmuz itibarıyla 294 milyon dolar, net rezervleri ise 435 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 71 milyar 381 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 71 milyar 675 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 41 milyar 681 milyon dolardan 41 milyar 876 milyon dolara, toplam rezervler 113 milyar 62 milyon dolardan 113 milyar 551 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 13 milyar 247 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 13 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

