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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş bitti! 3,7 milyar dolarlık artış

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.04.2024 14:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 123 milyar 126 milyon 50 bin dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş bitti! 3,7 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste 11 hafta süren düşüşünü tamamladı ve 3 milyar 745 milyon dolar artış gösterdi. TCMB verilerine göre, 5 Nisan itibarıyla toplam rezervler 123 milyar 126 milyon dolardan, 126 milyar 871 milyon dolara çıktı. Brüt rezervler 1 milyar 445 dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü ve 2 milyar 300 milyon dolar yükselerek 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara geldi. Bir önceki hafta 15 milyar 455 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 294 milyon dolar artarak 19 milyar 749 milyon dolara çıktı.

RESMİ REZERV VARLIKLARI

Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 123,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 14,4 azalarak 61,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 10,0 artarak 54,4 milyar dolar oldu.

TCMB'nin açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak yaklaşık 48,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 39,6 milyar ABD doları anapara, 8,7 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 81,0 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 34,8 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 52,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

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Merkez Bankası rezerv
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