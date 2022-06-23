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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

23.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 339 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 60 milyar 788 milyon dolar olan rezervler, 17 Haziran ile sona eren haftada 59 milyar 449 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 102 milyar 513 milyon dolarken 101 milyar 28 milyon dolar oldu.

-Net Rezervler Azaldı..

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 771 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 8 milyar 152 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 17 Haziran ile sona eren haftada 7 milyar 381 milyon dolara geldi.

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