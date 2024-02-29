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Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

29.02.2024 15:02
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Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu. Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezerv
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