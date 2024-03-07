Merkez Bankası rezervleri geriledi, altında 11 ay sonra ilk yaşandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 831 milyon dolar azalışla 130 milyar 919 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 11 ay sonra ilk kez 50 milyar doları aştı.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 1 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 968 milyon dolar azalışla 80 milyar 511 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 23 Şubat'ta 82 milyar 479 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTINDA 11 AY SONRA İLK

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 137 milyon dolar artışla 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 831 milyon dolar düşüşle 131 milyar 750 milyon dolardan 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





