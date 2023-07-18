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MERKEZ BANKASI TAKVİMİ 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Temmuz ayı TCMB PPK toplantısı tarihi

18.07.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek. 2023 Temmuz ayının Merkez Bankası faiz kararı toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Temmuz ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte, Temmuz ayı 2023 TCMB PPK toplantısı tarihi...

MERKEZ BANKASI TAKVİMİ 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Temmuz ayı TCMB PPK toplantısı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağın vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi internette TCMB PPK toplantı tarihini araştırıyor. Hafize Gaye Erkan başkanlığında Haziran'da ilk kez toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi internette araştırılıyor. İşte Temmuz ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve PPK toplantısına ilişkin detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. Açıklama, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’te belli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımı sonrası yayımlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

merkez-bankası

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

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