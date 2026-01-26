FİNANS

Merkez Bankası yayımladı, Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' mesajı geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi. Bakan Şimşek açıklamasında "Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet, yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ocak ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, ocakta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan gerilediğini belirterek, "Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi, hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor." ifadesini kullandı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi.

"BU DURUM ÜLKEMİZE ÖZGÜ DEĞİL"

Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir.

"BELİRGİN BİR İYİLEŞMEYE İŞARET EDİYOR"

Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor.

Ocak’ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz.

Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

