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Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2021 10:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu. Öte yandan yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,09'dan 7,79'a geriledi.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Ocakta yüzde 0,69 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,78'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten 10,36'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14'ten 9,03'e geriledi.

DOLAR BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874'ten 7,7865'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9427 oldu.

Bir önceki anket döneminde 24 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24,1 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 17

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e çıkarken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17'de sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 13,47 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tahminle, kur belirle, tahminle hava durumu, aralarında pek fark yok, ne dersiniz ? sadece komedi ve algı.
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