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Merkez Bankası yılın son faiz kararını verecek! Dolar ve altın ne olur? Uzman isim uyardı! "Verilen mesaj çok açıktı: Bundan sonra..."

20.12.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Kredi, mevduat, altın, dolar ve borsa taraflarını da etkileyecek olan karar yarın saat 14.00'te açıklanacak. Öte yandan ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ve altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba günü dolar ve altın fiyatlarında son durum...

Merkez Bankası yılın son faiz kararını verecek! Dolar ve altın ne olur? Uzman isim uyardı! "Verilen mesaj çok açıktı: Bundan sonra..."

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltmişti. Ekonomistlerin politika faizi değişikliğine dair beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Banka mevcutta yüzde 40 oranında politika faizi uyguluyor. Ekonomistler parasal sıkılaşmanın bir miktar daha devam edebileceğini belirtiyor.

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DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME: "YIL BÖYLE KAPATILIR"

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesi tahminini paylaşan Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 5 puanlık faiz artışları olmayacağını, bu yılın yüzde 42,5 ile kapatılacağını öne sürdü.

"BUNDAN SONRA 5 PUAN GİBİ YÜKLÜ ARTIŞLAR BEKLEMEYİN"

Uzman isim Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faizin yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarıldığı Kasım ayındaki toplantısından sonra yaptığı açıklamayı şu şekilde yorumladı:

"Verilen mesaj çok açıktı: Artık bundan sonra 5 puan, 5 puan gibi yüklü artışlar beklemeyin. Yüzde 40’ın üstüne gelecek artış da olsa olsa 2.5 puan olur.

Faiz aralık ayında yüzde 42,5’e çıkarılır, belki ocak ayında da bir o kadar artış yapılır ve sonrasında uzun süre yatay kalır.

Durum bundan ibarettir, herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Yani biz yol haritasını çizdik, bilginize sunuyoruz, artık kimse çok şaşırtıcı bir faiz kararı beklemesin.

Biraz önce de vurguladığım gibi biraz da gelişmelere bağlı olarak Ocak ayında bir kez daha ve aynı oranda bir artırıma daha gidilip faiz yüzde 45’e çekilebilir ve uzun süre bu düzeyde yatay kalır."

PİYASALARDA GÖZLER ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA!

Merkez Bankası faiz kararı yarın saat 14.00'da açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

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Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

MERKEZ BANKASI (8)

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALARDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararı öncesi 20 Aralık 2023 Perşembe günü dolar 29.1123 TL alış, 29.1189 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Gram altın 1.910,14 TL alış, 1.910,40 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Ons altının güncel alış fiyatı 2.040,44, satış fiyatı 2.040,71 dolar. Çeyrek altın ise 3.056,23 TL'den alınıp 3.123,50 TL'den satılıyor.

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Altın altın fiyatları dolar Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı Hafize Gaye Erkan
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