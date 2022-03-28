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Merkez Bankası'ndan flaş karar! 5 TL'lik banknotlar yenilendi

28.03.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ait bir duyuru metni yer aldı. Bu duyuru metninde 5 TL'lik banknotlarla ilgili önemli bir bilgi yer aldı. Yeni 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Merkez Bankası'ndan flaş karar! 5 TL'lik banknotlar yenilendi

TCMB, yeni 5 TL'lik banknotlar oluşturdu. TCMB, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek

TCMB'nin "E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 5 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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