Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Uzman isimler öngörülerini paylaştı

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın son faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yatırımcılarla yaptığı görüşmelerin ardından, toplantıya katılan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz 2022'nin ilk yarısı için faiz indirimi olmayacağını öne sürmüştü. Bugün beklenen faiz kararı için bir açıklama da Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Prof. Dr. Oral Erdoğan'dan geldi.

Habertürk TV'de canlı yayına katılarak Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Prof. Dr. Oral Erdoğan'dan Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin yeni açıklamalar geldi.

"FAİZ İNDİRİMİ KÜÇÜK BİR OLASILIK"

Prof. Dr. Oral Erdoğan, küçük bir olasılıkla faiz indirimi olabileceğini belirterek şunları söyledi;

"Türkiye'nin ekonomik duruşu içerisinde son gelişmeleri de dikkate alarak pas geçme olasılığını düşünüyorum. Küçük orta olasılık olarak 1 puanlık faiz indirimi olabilir. Pas geçmeyi tercih edebilir diye düşünüyorum. Merkez Bankası bu anlamda önemli bir mesaj verecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı açısından yoğun bir görüşme yapıldığını biliyoruz. İş adamları ile görüşüldü, bunlar olumlu gelişmeler. Hem para politikası hem maliye tarafının uyumlu gitmesi gerekiyor."

"BENCE FAİZ YÜKSELTEMEZ"

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise,Merkez Bankasının faiz yükseltmesini beklemediğini belirterek şunları söyledi;

"Ben olsaydım, bu işleri ayakta tutabilmek için, insanları Türk Lirası'nda tutmak için, tasarruf sahibi ve yurttaşlarımızı kazançlarını sağlama alacak yüzde 2'lik reel faiz verir, ona göre faizimi ayarlardım. Son üç yılın ortalama büyümesi yüzde 3,2. Şu anda her defasında başladığımız noktanın gerisine düşünüyoruz. Merkez Bankası ne yapar sorusunun cevabı, son 3 aydır ortaya konulan ekonomik modelle ilgili olarak, ekonomi politikalarının makas değiştirdiğini dikkate aldığımızda faiz indirimlerinin mantıki olarak devam etmesi gerekiyor. Bu işin içsel tutarlığı var ise, söylenen sözlere inanılıyorsa faiz indirilmesi gerektiriyor. Bence yanlış bir politika. Yarın Merkez Bankasının ne yapacağı konusu her yönden mümkün olabilir. Yarın ne yapar konusunda kanaatim yok. Bence faiz yükseltemez, en fazla yapacağı şey pas geçer, orada durur."



