Merkez'in anketine göre piyasa enflasyon beklentisi yükseldi: Önceki ankete göre daha yüksek

Türkiye Cumhuriyet Bankası 2024 Ağustos ayının Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 kişinin katılımıyla anket soruları yanıtlandı.

BİR ÖNCEKİ ANKETE GÖRE YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 olurken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşti.

Anket dönemindeki nokta tahminler ise katılımcılar yüzde 29,69'un beklentisi yüzde 23,00 - 26,99 aralığında görülürken; yüzde 39,06’sının beklentilerinin yüzde 27,00 – 30,99 aralığında, yüzde 23,44’ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 34,99 aralığında olduğu gözlemlendi.

Katılımcılar 2 yıl sonrasına ilişkin TÜFE tahmini ise değerlendirildi. Buna göre, yüzde 25,19 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 46,99 olasılıkla yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 14,90 olasılıkla ise yüzde 22,00 – 25,99 aralığında artış göstereceğini öngördü.

Nokta tahmin ise 24 ay sonrası için katılımcıların yüzde 55,36'sının beklentisi yüzde 18,00-21,99 aralığında olurken; katılımcıların yüzde 21,43‘ünün beklentilerinin yüzde 14,00-17,99 aralığında, , yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında tuttu.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,30 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,37 TL iken, bu anket döneminde 37,28 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken, bu anket döneminde 42,03 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,4 oldu. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak yenilendi.