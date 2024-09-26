Merkez PPK metnini yayımladı... Dezenflasyon için risk hala var!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) metnini açıkladı. PPK metninde yer alan bilgilere göre, son toplantısının özetlerinde ihtiyatlı mesajlarını yineledi.

Özetlerde TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetti.

Öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini söyleyen TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Özetlerde "Dönemsel fiyatlama ve geriye doğru endeksleme davranışlarının baskın olduğu kalemlerdeki göreli fiyat uyarlamalarının büyük ölçüde tamamlanması ve kiralardaki kısmi iyileşme ile birlikte hizmet grubu enflasyonunun son çeyrekte daha ılımlı seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.