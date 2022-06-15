Merkezi Yönetim bütçe dengesi Mayıs'ta fazla verdi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre bütçe dengesi mayısta 144 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 173,8 milyar TL, bütçe gelirleri 317,8 milyar TL ve bütçe fazlası 144 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 155,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 161,9 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyar 371 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Mayıs ayında 143 milyar 977 milyon TL fazla vermiştir.

2021 yılı Mayıs ayında 575 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Mayıs ayında 161 milyar 888 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs ayı itibarıyla 173 milyar 777 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 17 milyar 912 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 155 milyar 865 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten Mayıs ayında 173 milyar 777 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 117 milyar 940 milyon TL harcama yapılmıştır.

Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,8 iken 2022 yılında yüzde 9,9 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,9 oranında artarak 155 milyar 865 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,9 iken 2022 yılında yüzde 10,3 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs ayı itibarıyla 317 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 289 milyar 718 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 24 milyar 477 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 104 milyar 569 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 203,9 oranında artarak 317 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mayıs ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 9,5 iken 2022 yılında yüzde 21,6 olmuştur.

2022 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 213,9 oranında artarak 289 milyar 718 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10 iken 2022 yılında yüzde 23 olmuştur."

