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Mersin’de 'Plastik Kirliliğine Karşı Ortak Akıl Buluşması' gerçekleştirildi

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Mersin Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantısı’nda, Mersin’in plastik döngüsündeki mevcut durumu ve Akdeniz’e uzanan etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Mersin’de 'Plastik Kirliliğine Karşı Ortak Akıl Buluşması' gerçekleştirildi
Mustafa Fidan

Kentin plastik atıkların azaltılması, geri kazanımı ve denizlere ulaşmasının önlenmesine yönelik öncelikleri, İstanbul’da gerçekleştirilecek ulusal çalıştaya taşınacak.

Mersin’de Plastik Kirliliğine Karşı Ortak Akıl Buluşması gerçekleştirildi 1

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu plastik kirliliğinin önlenmesi ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi alanlarında ileriye taşımaya yönelik yürütülen istişare sürecinin önemli duraklarından biri Mersin oldu.

Mersin’de Plastik Kirliliğine Karşı Ortak Akıl Buluşması gerçekleştirildi 2

COP31 Başkanlığı sürecinde Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel ekonomiye geçiş hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların yerel düzeyde güçlendirilmesi önem taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un COP31 Başkanlığı döneminde ortaya konulan bu yaklaşım doğrultusunda, Mersin’de gerçekleştirilen istişare toplantısı; liman, ticaret, tarım ve sanayi faaliyetlerinin plastik döngüsü üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve yerel çözüm önerilerinin ulusal ölçekteki çalışmalara aktarılması açısından önemli bir buluşma niteliği taşıdı.

Mersin’de Plastik Kirliliğine Karşı Ortak Akıl Buluşması gerçekleştirildi 3

Mersin Valiliği himayesinde, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Mersin Valisi Sayın Atilla Toros, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş ile kamu kurumları, belediye, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. “Mersin Şehri Plastik Döngüsünde Hem Karasal Hem de Denizdeki Boyutuyla Önemli” Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Mersin’in plastik döngüsü konusunda hem karasal hem de denizdeki boyutuyla önemine dikkat çekerek, “Bugün kamu kurumlarımız, yerel yönetimimiz, üniversitelerimiz ve ticaret dünyamız, sivil toplum, özel sektör temsilcilerimizle deniz alanlarına ulaşan plastik atıkların kaynağında önlenmesi, mevcut sorun ve ihtiyaçları, başarılı uygulamaları hem birlikte ele aldık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Atık plastik
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