FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mesai saatleri değişiyor mu? Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçti...

Mesai saatleri değişiyor mu? Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçti...

20.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde haftada beş gün olan mesai saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Birçok şirket dört gün çalışma modeline geçerken, son yapılan araştırmanın sonuçları da dikkat çekti. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre dört gün çalışan 70 şirketin yüzde 49'unda verimlilik arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma gibi durumlar devreye girecek." diye konuşmuştu.

Mesai saatleri değişiyor mu? Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçti...

Birçok ülkede çalışama saatlerini düşürecek çalışmalar hayata geçirildi. Koronovirüs salgını sonra şirketler birer birer evden çalışma modeline geçmişti. Şimdi de mesai saatleriyle ilgili düzenlemeler yapılmaya başlandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde mesai saatleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklama gelmişti.

BAKAN BİLGİN'NİN MESAİ SAATLERİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, birçok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların olduğunu vurgulayarak, 'Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma gibi durumlar devreye girecek.' dedi.

calisma-hayatı

70 ŞİRKET KATILDI

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere'de bazı şirketler haftada dört gün çalışmayı deniyor. Şimdiye kadar oluşturulan programa 70 şirket katıldı. Şirketlerin toplamda 3 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Bu şirketler hakkında yapılan bir ankette "Dört gün çalışmak gerçekten işe yarıyor" sonucu çıktı. Katılımcıların yüzde 88'i dört günlük çalışma modelinin iyi işlediğini aktardı. Sadece yüzde 2'lik bir kısım bu modeli zorlayıcı bulunuyor.

MAAŞTA KESİNTİYE GİDİLMİYOR

Modele göre çalışma günü haftada dörtde düşerken mesai saatleri 32 ile sınırlanıyor. Çalışanların maaşında bir kesintiye gidilmiyor.

Pilot uygulamanın kasım ayında sona ereceği belirtiliyor ancak şirketinlerin yüzde 86'ı bu uygulamayı sürdürme niyetinde.

Yapılan incelemelere göre katılımcıların yüzde 49'u verimlilikte artış görürken yüzde 46 verimlilik konusunda bir değişim olmadığını söyledi.

Şimdiye kadar İngiltere, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada dört gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce deneniyor.

Uygulamanın daha fazla ülkede ve şirkette yayılması için kurulan 4 Day Week Global isimli sivil toplum örgütü bazı zorluklara da işaret ediyor.

Şirketlerin yüzde 20'sinin başlangıç aşamasında vazgeçtiği belirtiliyor.

memur

İZLANDA BAŞARMIŞTI

İzlanda'da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu çalışmanın ardından İngilter'de pilot uygulama haziran ayında başlamıştı.

Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile İngiltere'deki "Autonomy" adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin "üretkenliği ve refahı" artırdığını ortaya koymuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O masrafı bile ödüyorlar! Bu yöntem gündem oldu: "Mantıklı bir çözüm"O masrafı bile ödüyorlar! Bu yöntem gündem oldu: "Mantıklı bir çözüm"
TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklikTOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik
Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyorAkaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor
Anahtar Kelimeler:
çalışma saati mesai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKi'den dolandırıcılara karşı uyarı

TOKi'den dolandırıcılara karşı uyarı

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.