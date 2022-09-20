Mesai saatleri değişiyor mu? Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçti...

Birçok ülkede çalışama saatlerini düşürecek çalışmalar hayata geçirildi. Koronovirüs salgını sonra şirketler birer birer evden çalışma modeline geçmişti. Şimdi de mesai saatleriyle ilgili düzenlemeler yapılmaya başlandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde mesai saatleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklama gelmişti.

BAKAN BİLGİN'NİN MESAİ SAATLERİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, birçok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların olduğunu vurgulayarak, 'Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma gibi durumlar devreye girecek.' dedi.

70 ŞİRKET KATILDI

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere'de bazı şirketler haftada dört gün çalışmayı deniyor. Şimdiye kadar oluşturulan programa 70 şirket katıldı. Şirketlerin toplamda 3 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Bu şirketler hakkında yapılan bir ankette "Dört gün çalışmak gerçekten işe yarıyor" sonucu çıktı. Katılımcıların yüzde 88'i dört günlük çalışma modelinin iyi işlediğini aktardı. Sadece yüzde 2'lik bir kısım bu modeli zorlayıcı bulunuyor.

MAAŞTA KESİNTİYE GİDİLMİYOR

Modele göre çalışma günü haftada dörtde düşerken mesai saatleri 32 ile sınırlanıyor. Çalışanların maaşında bir kesintiye gidilmiyor.

Pilot uygulamanın kasım ayında sona ereceği belirtiliyor ancak şirketinlerin yüzde 86'ı bu uygulamayı sürdürme niyetinde.

Yapılan incelemelere göre katılımcıların yüzde 49'u verimlilikte artış görürken yüzde 46 verimlilik konusunda bir değişim olmadığını söyledi.

Şimdiye kadar İngiltere, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada dört gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce deneniyor.

Uygulamanın daha fazla ülkede ve şirkette yayılması için kurulan 4 Day Week Global isimli sivil toplum örgütü bazı zorluklara da işaret ediyor.

Şirketlerin yüzde 20'sinin başlangıç aşamasında vazgeçtiği belirtiliyor.

İZLANDA BAŞARMIŞTI

İzlanda'da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu çalışmanın ardından İngilter'de pilot uygulama haziran ayında başlamıştı.

Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile İngiltere'deki "Autonomy" adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin "üretkenliği ve refahı" artırdığını ortaya koymuştu.

