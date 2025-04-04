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META, X, Youtube... Türkiye'de bulunmak için yeni şartlar eklendi! 1 Ocak'tan itibaren zorunlu, erişim engeline yeni düzenleme

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.04.2025 07:45
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Yeni yönetmelik ile beraber küresel sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de şirket kurmalarının zorunluluğu bulunuyor. Buna göre, kullanıcı sayısı 1 milyon olan sosyal medya uygulamalarının Türkiye'de şirket açmaları gerekiyor. Mevzuata uymayanlara ise 1 milyon ile 30 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek.

META, X, Youtube... Türkiye'de bulunmak için yeni şartlar eklendi! 1 Ocak'tan itibaren zorunlu, erişim engeline yeni düzenleme

Türkiye'de kullanıcı sayısı 1 milyonu geçen sosyal medya şirketlerinin Türkiye'den yetkilendirme almaları gerekiyorken aynı zamanda şirket açmaları da gerekiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nde değişiklik yapmaya yönelik hazırladığı yönetmelik taslağı ile ilgili çalışmalara başladı.

SOSYAL-MEDYA

Ekonomim'in haberine göre, "Şebekeler üstü hizmet sağlayıcı" olarak tanımlanan META, X, YouTube gibi internet tabanlı başka şebekelerin, bireylerin iş ve işlem yapmasına imkan veren firmaların faaliyetlerine yeni koşullar getiriliyor.

Buna göre taslağın 3. maddesi ile halihazırda bulunan yönetmeliğin 19. maddesine yeni bir fıkra eklenmesi öngörüldü. Böylece, şebekeler üstü hizmet sunumu için şebeke üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye’de bir anonim ya da limited şirket kuracak ve bu şirket yetkilendirme alarak faaliyet gösterebilecekler. Yetkilendirme ise BTK tarafından yapılacak.

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ERİŞİM ENGELLERİNE YENİ ŞART

Yeni düzenleme ise 1 Ocak 2026 yılı itibarıyla başlayacak. Taslağa eklenecek olan erişim engellenmesine ilişkin düzenlemedeyse yeni bir yetki verildi. Buna göre, Taslak metin ile “Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir” yetkisi önerildi.

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Kurallara uymayan şirketlere ise şu şekilde yaptırım olacak:

  • Yetkilendirme almadan ya da mevzuata uymadan hizmet sunan şirketlere ise 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında ceza verilecek.
  • 6 ay içinde yetkilendirme almayan şirketlerin bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılacak.
  • Altı aylık sürenin sonundan itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi durdurulacak.

  • Yetkilendirmeyle ilgili cezai hükümler çerçevesinde, belirli şartlar altında üç yıla kadar yetkilendirme verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
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