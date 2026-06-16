Metroda yeni dönem: Halkalı'dan havalimanına 30 dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sağlanan entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olmak üzere iki bölümde planlandığını belirten Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe kesiminin ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açıldığını ifade etti. Uraloğlu ayrıca, Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasının da 19 Mart 2024 tarihinde devreye alındığını hatırlattı.

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız. Sağlanan entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek" ifadelerine yer verdi.

HATLAR ARASINDA ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.

Kaynak: İHA