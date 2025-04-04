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Mevduat faizleri yükseliyor! 'Gönül rahatlığı ile yatırım yapsınlar' 1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.04.2025 15:08
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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınıp ardından tutuklanması piyasaları etkilemişti. Dövize olan talebi düşürmek için Merkez Bankası'ndan yeni önlemler gelmişti. Merkez Bankası'nın aldığı önlemler nedeni ile Nisan ayında faizler yükseldi. Pek yatırımcının mevduatta kalması mantıklı mı? Mevduat faizlerinde son durum ne? Ekonomist Nazlı Sarp mevduat faizleri ile ilgili merak edilenleri yanıtladı...

Mevduat faizleri yükseliyor! 'Gönül rahatlığı ile yatırım yapsınlar' 1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutklanmasının ardından kur tarihinde görmediği seviyelere yükselmişti. Yaşanan hareketliliklerin ardından Merkez Bankası harekete geçerek yeni önlemler aldı. Böylece Mart ayında yüzde 37 oranında olan mevduat faizleri Nisan ayında yüzde 47'ye yükseldi.

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EKOL TV'ye konuşan Ekonomist Nazlı Sarp, Merkez Bankası 19 Mart döneminde yaşanan hareketliliğin önüne geçilebilmesi için Merkez Bankası'nın döviz sattığını hatırlatarak, şu sözleri kullandı:

"Ekonomi yönetimi bir dizi önlemde bulundu. Bunun yapmasındaki en önemli neden, dolarizasyonun önüne geçmek. Aksi halde yabancılarla başlayan bir döviz talebi oluşmuştu, çok kısa vadeliydi, bunun sönümlenmesi gerekiyordu. İçeride de yerel yatırımcıya da sirayet etseydi enflasyona olan geçişkenliği artırabilirdi. Bu sebeple alınan önlemler faiz koridorunu üst bandının yüzde 46'ya çıkartılması, diğer taraftan Merkez Bankası'nın parasal aktarım mekanizmalarını ile TL'ye olan talebi artırmayı amaçlayan yöntemlerdi. Bunu biz faiz artışları ile beraber mevduat faizleri için de gördük. Burada istenilen aslında kura bir yönelimin olmaması, TL'ye olan talebin devam etmesi ve bu sayede enflasyonun geçişkenliğin gerçekleşmemesi. Geçtiğimiz hafta tahvil kaynaklı bir çıkış yaşanmıştı. Şimdilik mevduatta kalmak daha avantajlı. Yatırımcılar gönül rahatlığı ile mevduata yatırım yapabilir"

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Bankalara göre mevduat faizleri değişkenlik gösteriyor ancak ortalama olarak mevduat faizinden kazanç şu şekilde oluyor:

ANA PARA: 1 Milyon TL
FAİZ ORANI: Yüzde 47
VADE SONU NET TUTAR: 1 Milyon 35 bin 24 TL

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ANA PARA: 2 Milyon TL
FAİZ ORANI: Yüzde 47
VADE SONU NET TUTAR: 2 milyon 70 bin 49 TL

ANA PARA: 10 MİLYON TL
FAİZ ORANI: Yüzde 47
VADE SONU NET TUTAR: 10 Milyon 350 bin 246 TL

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası mevduat faizi
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