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Mevduat faizlerinde şubede ayrı bankada ayrı oran! 'Merkez Bankası'na göre kendilerini ayarladılar' diyerek uyardı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.04.2024 09:08
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Mevduat faizleri artmaya devam ederken yeni bir detay ortaya çıktı. Bu kapsamda şubeye gidip pazarlık yapılan faiz oranı ile internet bankacılığı üzerinden duyurulan faiz oranları arasında farklar oluşmaya başladı. Peki şu anda mevduat faiz oranları ne kadar oldu? 1 milyon liranın aylık getirisi ne? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen detayları anlattı.

Mevduat faizlerinde şubede ayrı bankada ayrı oran! 'Merkez Bankası'na göre kendilerini ayarladılar' diyerek uyardı

3 aya kadar vadeli mevduat faizleri yüzde 68’e dayandı. Ancak bankadan bankaya faiz oranları değişirken şimdi de banka şubeleri ve internet bankacılığındaki mevduat faiz oranları arasındaki fark açıldı. Bankalar yeni müşterilerine özel kampanyalar yapıyor. İnternet bankacılığında faizler yüzde 58’e kadar çıkıyor. Ancak bankalara gidip pazarlık yapıldığında daha yüksek faiz oranı verilebiliyor.

ŞUBE İLE İNTERNET BANKACILIĞI ARASINDA FAİZ FARKI OLUŞTU

Konuyla ilgili detayları Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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“Bankalar mevduatları ve kredileri Merkez Bankası’nın faiz artışına göre ayarladı. Şu anda kişiler artan ve değişen koşullarda kredi ve mevduat faiz oranlarını sorguluyor. Çoğu vatandaş ellerindeki mülkleri satıp faize koymayı düşünür oldu. O yüzden şubeler ve internet bankacılığı üzerinden araştırma yapıyorlar. Şubeye gidip pazarlık yapılan faiz oranı ile internet bankacılığı üzerinden duyurulan faiz oranları arasında farklar oluşmaya başladı.

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‘ŞUBEYE GİDİP FİYAT ALMALARINI ÖNERİRİM’

Şu anda yüzde 55 ile yüzde 60 arasında mevduat faiz oranları söz konusu. Bu mevduat faizi kişinin şirketi olup olmamasına, gerçek kişi veya tüzel kişi olup olmamasına göre değişiyor. KKM’den dönen TL mevduatlar için yüzde 75’lere varan faiz söz konusu. Banka açısından karlı bir müşteri ise bankalar müşteriyi çekmek adına daha yüksek faiz oranı verebiliyor. Vatandaşların internet bankacılığı üzerinden değil de şubelere gidip buradan fiyat almalarını öneririm.

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1 MİLYON LİRAYA 50 BİN TL’YE YAKIN FAİZ

Şu anda 1 milyon TL’nin aylık net getirisi 45 bin TL ile 50 bin TL arasında değişmektedir. Kişiler şu anda bir vadeli mevduat hesabı açacaksa 32 gün vadeyi kullanmalı ve 32 günlük vade sonunda elde ettiği faizle beraber paralarını tekrar 32 günlük vadede değerlendirmelidir. 32 gün sonra belki de mevduat faizleri daha da yükselecek ve yeni oranla paralarını mevduat hesabı üzerinden değerlendirebilecekler.

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Şu anda kişiler kendi varlıklarını, kendi oturduğu evi, aracı satıp 32 günlük mevduatta değerlendirmek istiyor. Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz oranı önemli. Eğer bir kişi şu anda artık faizin daha yüksek olmayacağını düşünüyorsa bugünden bir faiz oranı ile mevduat hesabı açarsa 1 sene sonra ciddi faiz getirisi elde etmiş olacak. 6-7 ay sonra faiz indirimine gidileceği sinyali veriliyor. Vatandaşlar seçim yaparken önce 32 günlük vadelerde seçim yapabilir. Daha sonra değişen piyasa koşullarını değerlendirerek 1 yıllık vadeye yatırım yapabilir.

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VATANDAŞLARA UYARI: GAYRİMENKULLERİ SATMAKTAN KAÇININ

Vatandaşlarımızın kendi ihtiyaç halinde oldukları gayrimenkullerini satmaktan kaçınmaları gerektiğini düşünüyorum. Kişi oturduğu evi veya bindiği aracı satıp faize koyuyorsa burada tekrar aracını veya evini geri almak istediği zaman aynı fiyatlarla karşı karşıya kalmayabileceğini bilmesi gerekiyor. Şu anda politika faizi yüzde 50 olmasına rağmen reel faiz bir miktar daha yüksek.”


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