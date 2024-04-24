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Mevduat hesabı açacakları ilgilendiriyor! Vergi avantajında süre 30 Nisan'da bitiyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.04.2024 10:16
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30 Nisan'da sona eriyor, 1 Mayıs'tan itibaren değişecek! Mevduat faizleri yüzde 70'e dayanınca, yatırımcılar bankanın yolunu tutmuştu. Ancak mevduat hesaplarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Gelir vergisi stopaj avantajı süresi bitiyor. Vergi oranlarının yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkabileceği dile getiriliyor. Ancak yeni bir düzenleme ile bu oranın düşük tutulması ihtimali de dile getiriliyor.

Mevduat hesabı açacakları ilgilendiriyor! Vergi avantajında süre 30 Nisan'da bitiyor

Bankalarda toplam mevduat tutarı gerilese de faiz oranları yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. 3 ay vadeli mevduat faizi oranları yüzde 67,48’e kadar yükseldi. Ancak parasını mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türk Lirası mevduatlar için getirilen ve uzun süredir yürürlükte olan gelir vergisi stopajına ilişkin düzenleme 30 Nisan’da sona erecek.

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STOPAJ ORANLARI DEĞİŞİYOR

Şu anda stopaj oranı yüzde 5 olarak uygulanıyor. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Mayıs'tan itibaren mevduat faiz geliri üzerinden alınan gelir vergisi stopajının yüzde 5'ten yüzde 15'e yükseltilebileceğini dile getirdi.

Babuşcu paylaşımında diğer yatırım araçlarının da stopaj oranlarının değişeceğini söyledi.

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VERGİDE AVANTAJ DEVAM EDEBİLİR

Halihazırda mevduat hesabında parası olanlar vadelerini 30 Nisan'dan önce yenileyerek yüzde 5 gelir vergisi stopajından faydalanabilecek.

Ancak gelir vergisi stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam etmesi bekleniyor.

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MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlara göre Merkez Bankası’nın yılın ikinci çeyreğin sonuna kadar faiz artışı yapacağı, piyasanın buna ayak uyduracağını ve faizlerin bir miktar daha yükseleceğini öngörülüyor. Ayrıca uzmanlar daha yüksek faiz verilmesinden dolayı mevduatta vade seçiminin 1 ay ve 3 ay olarak tercih edilebileceğini vurguluyor.


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mevduat faizi
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