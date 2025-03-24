Mevduat ve fonlara yeni düzenleme geliyor... Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Son 5 günde hem sokaklar hem piyasalar hareketlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla gündem bir anda değişti. Tüm Türkiye günlerdir İmamoğlu operasyonunu konuşurken; yükselen tansiyon ve artan gerilim piyasalara da yansıdı. 19 Mart'taki ilk gözaltı kararı sonrası dolar kuru 42 TL'ye kadar yükselmiş, ardından 38 TL'ye kadar gerilemişti. Yatırımcılar piyasalarda neler olacak? Dolar, borsa, altın ne olacak?" sorularına yanıt ararken yeni bir kulis bilgisi geldi.

PİYASALAR İÇİN 'YENİ DÜZENLEME' İDDİASI

İlerleyen süreçte piyasalarda oluşan dalgalanmalara karşı ekonomi yönetiminin bir dizi önlem ve düzenlemeyi gündemine aldığı iddia edildi.

MEVDUAT VE FONLARDA STOPAJ ORANI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bloomberg’in haberine göre, konunun yakın kaynakları, ekonomi yönetiminin, ilk etapta mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülerek TL’nin desteklenmesini değerlendirdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında yapılan toplantılarda, ilk günden itibaren atılan adımların etkileri ele alınırken, mevcut durum masaya yatırıldı. Kaynaklara göre, ekonomi yönetimi bundan sonrasına ilişkin alternatif birçok adımı da ele aldı.

ŞUBAT BAŞINDA STOPAJ ORANLARI YÜKSELMİŞTİ

1 Şubat’tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.