FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mevduat ve fonlara yeni düzenleme geliyor... Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Mevduat ve fonlara yeni düzenleme geliyor... Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.03.2025 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla birlikte sokaklarla birlikte piyasalarda hareketlenmiş. Ekonomi yönetimi dolar kurunun 42 TL'ye dayanmasıyla harekete geçmiş, alınan önlemlerle kur 38 TL civarına gerilemişti. Yatırımcılar bir yandan 'Faizler artacak mı? Dolar, borsa, altın ne olacak?' sorularına yanıt ararken; kulislere yansıyan son gelişmelere göre, yeni düzenleme geliyor. Alınacak kararla birlikte mevduat ve fonlarda stopajın düşürüleceği öne sürüldü.

Mevduat ve fonlara yeni düzenleme geliyor... Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Son 5 günde hem sokaklar hem piyasalar hareketlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla gündem bir anda değişti. Tüm Türkiye günlerdir İmamoğlu operasyonunu konuşurken; yükselen tansiyon ve artan gerilim piyasalara da yansıdı. 19 Mart'taki ilk gözaltı kararı sonrası dolar kuru 42 TL'ye kadar yükselmiş, ardından 38 TL'ye kadar gerilemişti. Yatırımcılar piyasalarda neler olacak? Dolar, borsa, altın ne olacak?" sorularına yanıt ararken yeni bir kulis bilgisi geldi.

PİYASALAR İÇİN 'YENİ DÜZENLEME' İDDİASI

İlerleyen süreçte piyasalarda oluşan dalgalanmalara karşı ekonomi yönetiminin bir dizi önlem ve düzenlemeyi gündemine aldığı iddia edildi.

thumbs_b_c_2d2f626d88fe3160fb52c8dca9007fcc

MEVDUAT VE FONLARDA STOPAJ ORANI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bloomberg’in haberine göre, konunun yakın kaynakları, ekonomi yönetiminin, ilk etapta mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülerek TL’nin desteklenmesini değerlendirdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında yapılan toplantılarda, ilk günden itibaren atılan adımların etkileri ele alınırken, mevcut durum masaya yatırıldı. Kaynaklara göre, ekonomi yönetimi bundan sonrasına ilişkin alternatif birçok adımı da ele aldı.

thumbs_b_c_71162134e4b6f22292590b06943298d2

ŞUBAT BAŞINDA STOPAJ ORANLARI YÜKSELMİŞTİ

1 Şubat’tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

Aylık 11 bin 500 liralık ödeme alabilirsiniz! Meclis'e bu hafta geliyor Aylık 11 bin 500 liralık ödeme alabilirsiniz! Meclis'e bu hafta geliyor
Canlı Borsa
7 yıldır bu işi yapıyor, yoğunlukları başladı!7 yıldır bu işi yapıyor, yoğunlukları başladı!
Kilosu 1000 liraya kadar çıkıyorKilosu 1000 liraya kadar çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Stopaj faiz mevduat ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

Faiz yeniden zirve yaptı! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

Faiz yeniden zirve yaptı! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'boykot' çıkışı

'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'boykot' çıkışı

Aylık 11 bin 500 liralık ödeme alabilirsiniz! Meclis'e bu hafta geliyor

Aylık 11 bin 500 liralık ödeme alabilirsiniz! Meclis'e bu hafta geliyor

Herkes ters köşe olabilir: Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var!

Herkes ters köşe olabilir: Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.