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Mevduatlardaki Türk Lirası payı yüzde 60'a yükseldi! KKM’de yeni rekor: 1,58 trilyon TL'ye ulaştı

09.03.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 3 Mart haftasında 25,4 milyar TL artışla 1,58 trilyon TL'ye ulaştı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda yeni zirve seviye kaydedildi. Mevduatlar içerisinde Türk Lirası’nın payı ise yüzde 60 seviyesine yükseldi.

Mevduatlardaki Türk Lirası payı yüzde 60'a yükseldi! KKM’de yeni rekor: 1,58 trilyon TL'ye ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3 Mart işlem haftasına ait istatistikleri yayımladı. Yurt içinde döviz mevduatlarının toplamı 3 Mart haftasında 589 milyon dolar artarak 186 milyar 427 milyon dolara çıktı. Önceki hafta 111 milyar dolara inerek Mayıs 2019 sonrası en düşük seviyeye gerileyen bireysel döviz mevduatları son haftada yarım milyar dolarlık artışla 111 milyar 196 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin döviz mevduatları da 75 milyar 231 milyon dolar oldu.

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KKM’DE REKOR GELDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ise 3 Mart haftasında KKM’ye 25,4 milyar TL’lik giriş yapıldı. Böylece uygulanan günden itibaren toplam KKM tutarı 1,58 trilyon TL ile rekor seviyeye çıktı. Merkez Bankasının bankalara KKM primlerinin faize eklemesi yönündeki talebinin girişlere nasıl etki ettiği ise gelecek haftaki raporda görülecek. Hazine, 2022’de KKM için 92,5 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirmişti. Bankalardaki toplam TL mevduatları 3 Mart itibarıyla 5 triyon 324 milyar TL oldu.

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TL ve döviz mevduatlarındaki son değişimle beraber TL’nin payı yüzde 60’ı geçti. Aralık 2021’de TL’nin payı yüzde 38 ile rekor düşük seviyeye gerilemişti.

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YABANCI YATIRIMCI PİYASAYA GERİ DÖNÜYOR

Önceki hafta hissede 259,5 milyon dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcı, son haftada 136,9 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Tahvilde ise 69,1 milyon dolarlık alım oldu. Önceki hafta da 13,4 milyon dolarlık alım yapılmıştı.


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Kur Korumalı Mevduat

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