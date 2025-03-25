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Mevsim etkisinde arındırılmış kapasite kullanım oranı yükseliyor!

25.03.2025 10:57
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.

Mevsim etkisinde arındırılmış kapasite kullanım oranı yükseliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

sanayi-sanati

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
veri Merkez Bankası
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