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Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı

25.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu’nun dört bir yanında ürün toplayan tarım işçilerini evlerinden yüzlerce kilometre uzağa taşıyan gurbet mesaisi başladı. İşçiler ilk olarak sarımsak hasadı için Gaziantep’in Araban Ovası’na gelerek çadırlarını kurdu.

Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı

Her yıl binlerce işçi ve aileleri, ekmek parası için yaşadıkları topraklardan ayrılarak çeşitli tarım bölgelerine gidiyor. Nisan ayı ile birlikte başlayan zorlu yolculuk 3 ila 4 ay arasında sürüyor. Güneydoğunun çeşitli illerinden gelen işçiler ilk olarak Gaziantep’in Araban ilçesine gelerek burada sarımsak hasadına başladı. İşçiler, sarımsak hasadının ardından ise Malatya’ya kayısı toplamaya gideceklerini söylüyor. Mevsimlik işçiler ve aileleri, geldikleri Araban Ovası’nda kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Ailesiyle beraber Araban Ovası’nda sarımsak toplamak için gelen 12 yaşındaki Muhammet, “Şanlıurfa’dan geliyorum. Okula gidiyorum. Ailem çalışırken ben de kardeşlerimle oynuyorum” dedi.

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Ailesinin geçimine katkı sağlamak için mevsimlik işçi olarak Gaziantep’e gelen üniversite öğrencisi İsmet ise, “Şu an sarımsağın hasadını bekliyoruz. 2 yıldır buraya geliyoruz. Buradan Malatya’ya kayısıya gideceğiz. Burada çalışmak istersen 4 ay iş var. Şanlıurfa’dan geliyoruz. Üniversite öğrencisiyim, okulum kapalı olduğu için buraya geldim” şeklinde konuştu.

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Ailesine yardım için sarımsak hasadına gelen Sıla Derin de, “Buraya ailemle geldim. Onlara yardım ediyorum. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz. İki yıldır buraya geliyorum. Burada 1-2 ay çalışacağız. Buradan sonra kayısı için Malatya’ya gideceğiz. Sarımsak işi yapıyoruz. Ben 8. sınıfa gidiyorum. Çalışmaya geldiğim için gidemiyorum. Küçük kardeşime bakıyorum” diye konuştu.

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(İHA)

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Gaziantep
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