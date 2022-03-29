MHP'li isim açıkladı: Erdoğan ile görüştüm, asgari ücrete ikinci zam...

Aralık ayı sonunda asgari ücrete yüzde 52’lik zam yapılarak 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. Ancak yıllık enflasyonun yüzde 50’nin üzerine çıkmasıyla milyonlarca çalışan asgari ücrete ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz" açıklamaları sonrasında ise asgari ücrete ikinci kez zam yapılması ihtimali son günlerin en çok tartışılan konuları arasında yerini aldı.

Tartışmalar devam ederken konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika ziyareti dönüşü, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” dedi.

MHP'Lİ İSİMDEN ASGARİ ÜCRETE ZAM İDDİASI

Erdoğan asgari ücrete ikinci zam için açık kapı bırakırken konuya ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Kocaeli Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partililerle buluşmasındaki konuşmasında hem emekli aylıklarına hem de asgari ücrete zam geleceğini söyledi.

"TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK"

Asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuğunu söyleyen Sancaklı, "İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir" ifadelerini kullandı.



