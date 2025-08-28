FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

MHRS'de yeni dönem başlıyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre; üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Memişoğlu, aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlayacaklarını açıkladı.

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz." dedi. İşte detaylar...

MHRS de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu 1 Eylül den itibaren başlıyoruz 1

Uşak'taki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve diğer ilgililer karşıladı. Memişoğlu, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz."

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Uşak'taki sağlık yatırımlarını da değerlendiren Memişoğlu, kente 200 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını söyledi.

MHRS de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu 1 Eylül den itibaren başlıyoruz 2

"ÖNCELİĞİMİZ KORUYAN SAĞLIK"

Memişoğlu, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın yaklaştığına değinerek, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Bu hafta kapsamında birçok etkinlik düzenleyeceklerini anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz, her zaman dediğimiz gibi koruyan sağlık. O nedenle proaktif dediğimiz, bizim toplumun ayağına gidip onlara sağlıklı yaşamayı öğretme gibi bir politikamız oluşmuş durumda. Bununla ilgili de inşallah mobil sigara araçlarımızla sahaya inip mahallede, köyde, kahvede sigara içen insanlarımıza yardım edip, onlara nasıl sigarayı bırakacaklarını, nasıl destek olacağımızı anlatacağız. Onlardan da isteğimiz bu desteğe uymaları. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisi olan sigara alışkanlığını hep beraber Türkiye'de azaltacağız."

MHRS de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu 1 Eylül den itibaren başlıyoruz 3

Bakan Memişoğlu, dijital bağımlılığın da hareketsizlik, fazla kilo gibi sağlık sorunlarına yol açtığını dile getirerek, bu konuyla ilgili de önlemler alınacağını ifade etti.

Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısını artırdıklarını, şu anda 300'ün üzerinde merkez bulunduğunu belirten Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini, kanser taramalarının yapıldığını ve toplumun bu merkezleri kullanmasını önerdiklerini sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Para taşı' diye biliniyordu 'Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur''Para taşı' diye biliniyordu 'Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur'
Eleman bulamadı, çözüm yanı başında çıktı! 'Önce şaşırıyorlar'Eleman bulamadı, çözüm yanı başında çıktı! 'Önce şaşırıyorlar'

Anahtar Kelimeler:
MHRS Sağlık Bakanı sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.