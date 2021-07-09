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Microsoft'a nasıl iş başvurusu yapılır? Dev şirketten çalışanlarına 13 bin TL ikramiye

09.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren birçok kişi bulunuyor. Dünyanın en büyük markaları arasında bulunan Microsoft, koronavirüs pandemisi sırasında çalışanlarına emekleri için ikramiye vereceğini duyurdu. Yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak ikramiyeler için Microsoft, çalışmalarına başladı. Microsoft’un bu ikramiye haberinden sonra ise birçok kişi ‘Microsoft’a nasıl başvuru yapılır?’ sorusunu sormaya başladı.

Microsoft'a nasıl iş başvurusu yapılır? Dev şirketten çalışanlarına 13 bin TL ikramiye

Dünyanın en büyük markaları arasında yer alan Microsoft, ABD ve yurtdışındaki birçok çalışanına pandemi sürecinde harcadıkları emekler için ikramiye yatıracağını duyurdu. Toplamda 200 milyon dolarlık bir ikramiye bütçesi ayıran Microsoft, kişi başına bin 500 dolar (yaklaşık 13 bin TL) ikramiye ödemesi yapacak. Microsoft ödeyeceği ikramiyenin sebebini, koronavirüs (Covid-19) süreci boyunca gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı olduğunu açıkladı.

BİN 500 DOLAR İKRAMİYE!

Microsoft, tüm çalışanlarına kişi başı 1.500 dolar ikramiye dağıtacağını açıkladı. Bu ikramiyenin dağıtılma sebebi ise, çalışanların COVID-19 sırasında gösterdikleri özverili çalışma olduğu belirtildi.

Bu durum, teknoloji şirketlerinin pandemi sırasında çalışanlarını mutlu etme ve birçoğu hala ofislerden uzaktayken çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

200 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Microsoft yetkilisi bir isim, ikramiyelerin Microsoft’a yaklaşık 200 milyon dolara mal olacağını ve çalışanların geçen yıl müşteriler ve ortaklarla yaptıkları çalışmaları takdir etmek için bir jest olduğunu söyledi.

Microsoft’un İnsan Kaynakları Sorumlusu Kathleen Hogan, ikramiyelerle ilgili haberleri perşembe günü çalışanlara duyurdu. Sözcü, ikramiyelerin Temmuz veya Ağustos aylarında ABD’deki ve yurtdışındaki çalışanlara dağıtılacağını, ancak Microsoft’un kurumsal başkan yardımcılarının ve Microsoft’un GitHub, LinkedIn ve Zenimax yan kuruluşlarının çalışanlarının bunları almayacaklarını söyledi.

MİCROSOFT'A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Microsoft şirketinin işe alımları, Microsoft'un kendi resmi internet sitesinden yapılabiliyor. Aynı zamanda çeşitli iş bulma sitelerinde zaman zaman açılan ilanlara başvuru yaparak da Microsoft'ta çalışma imkanı elde edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Microsoft
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