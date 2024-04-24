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  4. Milyonlara yeni ödeme! Memur zammı ile 42 bin lirayı aşacak: Kıdem tazminatı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı… Hepsi değişiyor

Milyonlara yeni ödeme! Memur zammı ile 42 bin lirayı aşacak: Kıdem tazminatı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı… Hepsi değişiyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.04.2024 08:47
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Memur maaşı zammı Temmuz ayı ile bir kez daha artacak. Enflasyon tahminlerine göre yılın ikinci yarısı için memur zammı oranının yüzde 20 olması bekleniyor. Bu rakam sadece memur maaşları değil birçok kalemde de ödemeleri artıracak. Kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2024’te 42 bin lirayı aşacak. Peki memur zammıyla 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı, SED ödemeleri Temmuz 2024’te ne kadar olacak? İşte detaylar…

Milyonlara yeni ödeme! Memur zammı ile 42 bin lirayı aşacak: Kıdem tazminatı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı… Hepsi değişiyor

Memur zammı için ipucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranında zamlanan memur maaşları için tahminler ortaya çıktı. Bankanın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,25 olması öngörüldü. Mayıs için tahmin yüzde 3, Haziran ayı içinse 2,54 olarak tahmin edildi. Böylece şu an yüzde 15,05 olan 3 aylık enflasyonun 6 ayın sonunda yüzde 25,46’ya yükselebileceği hesaplandı.

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MEMUR ZAMMI İÇİN YENİ HESAP

Memurlara Temmuz döneminde yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon tahminine göre memur enflasyon farkının yüzde 9,09, memur maaş zammının yüzde 20 olması bekleniyor.

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O ÖDEMELERİN HEPSİ DEĞİŞİYOR

Ancak bu rakam sadece memur ve memur emeklisinin maaşlarını belirlemeyecek. Memur maaşı zammı ile kıdem tazminatından SED ödemelerine, 65 yaş aylığından evde bakım aylığına kadar birçok ödeme Temmuz ayında değişecek.

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KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİNE MEMUR ZAMMI AYARI

Kıdem tazminatı taban ücreti asgari ücret zammı ile artıyor. Kıdem tazminatı tavan ücretinde ise belirleyici memur zammı oluyor. Bu kapsamda Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik memur zammı oranında binde 7.59 damga vergisi kesilmeden 35 bin 057 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon tahminlerine göre yüzde 20’lik artış olması halinde bu rakamın 42.068 liraya yükselmesi bekleniyor.

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65 YAŞ AYLIĞI DA (YAŞLILIK MAAŞI) ARTACAK

Ocak 2024 döneminde yüzde 49,25’lik zam ile 3.504,84 TL olan 65 yaş aylığı da Temmuz ayında yeniden güncellenecek. Yeni rakamın 4.206 lira olabileceği hesaplandı.

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ENGELLİ MAAŞI TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Ocak-Temmuz 2024 arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2.797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4.196,70 lira, 18 yaş altı engellilerin yakınlarına ise 2.797,81 lira ödeme yapılıyor. Yüzde 20’lik zam sonrasında bu ödemelerin de sırasıyla 3.357 TL, 5.036 TL ve 3.357 liraya çıkması bekleniyor. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına yapılan desteklerden yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 5 bin 667 liradan az olması şartı aranıyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI

Bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere verilen 7.608 liralık evde bakım desteğinin Temmuz zammı sonrası 9.130 lira olması tahmin ediliyor. Ancak hane içi kişi başı gelir sınırının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekiyor. Yani 11.334 liralık kişi başı gelir sınırı şartı bulunuyor.

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SED ÖDEMELERİ TEMMUZ AYI İLE ZAMLANACAK

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için yüzde 20’lik artış ile 4.336 lira, ilköğretimde okuyan çocuk için 6.505 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için rakam 4.336 lirayı, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 3.469 lirayı bulacak.


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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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