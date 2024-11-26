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Mide bulandıran detay: Tarım Bakanlığı'nın listesine 2 kere girdi! Kaşar peynir ve tereyağında bitkisel yağ, sucukta at eti...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 09:42
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları paylaşmaya devam ediyor. Denetimleri sıkı bir şekilde yapan Bakanlık, aynı kasabı ikinci kez yakaladı. Kasabın sucuğunda at ve eşek eti kullandığı tespit edildi. Ayrıca, kaşar peynir ve tereyağında bitkisel yağ karışımı olduğu belirlendi.

Mide bulandıran detay: Tarım Bakanlığı'nın listesine 2 kere girdi! Kaşar peynir ve tereyağında bitkisel yağ, sucukta at eti...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Listenin yayımlanmaya başladığı ilk günden beri vatandaşın sıkı bi şekilde takip ettiği gıda listesi sürekli güncellenerek uzuyor. Denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığı bu dönemde vatandaş güvenilir gıdaya ulaşmaya çalışıyor.

2 KERE BAKANLIK AT VE EŞEK ETİ YAKALADI

Bakanlığın listesine et ürünleri sık bir şekilde yer alıyor. Adana'da bir kasap 18 Kasım tarihinde dana eti adı altında at ve eşek eti sattığı tespit edilmişti. Aynı kasap tekrar denetlendiğinde sucuğunda da at ve eşek eti kullandığı belirlendi.

ERDİNÇ KASABI 18 Ksım
**(18 Kasım'daki liste)

erdinö vf
**(25 Kasım'daki liste)

KAŞAR VE TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ BULUNDU

Süt ve süt ürünlerinde de taklit ve tağşiş gıda ürünü olma riski de devam ediyor. Bilindiği üzere manda yoğurdunda manda sütü çıkmamış, peynir ve ayranda netamisin tespit edilmişti. Vatandaş, ürünlerdeki bu taklit ve tağşişlik sonrası gıda ürünlerine olan güveni zedelenmişti.

gıda

Bakanlığın güncellediği listeye kaşar peyniri ve tereyağı da girdi. Kaşar peynirinde nişasta ve bitkisel yağ tespit edilirken; tereyağında da bitkisel yağ bulundu.

BAHARAT YİNE LİSTEDE

Baharat ise geçmiş yıllardan beri tedirgin eden bir ürün. Vatandaşların güvendikleri yerlerden aldığı baharatta listede sık sık yer ediniyor. Bakanlığın güncellediği yeni listede bir markanın toz biberinde yabancı madde saptandı.

25 kasım jvnf

TAKLİT 25 KASIM

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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