Mide bulandıran detay: Tarım Bakanlığı'nın listesine 2 kere girdi! Kaşar peynir ve tereyağında bitkisel yağ, sucukta at eti...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Listenin yayımlanmaya başladığı ilk günden beri vatandaşın sıkı bi şekilde takip ettiği gıda listesi sürekli güncellenerek uzuyor. Denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığı bu dönemde vatandaş güvenilir gıdaya ulaşmaya çalışıyor.

2 KERE BAKANLIK AT VE EŞEK ETİ YAKALADI

Bakanlığın listesine et ürünleri sık bir şekilde yer alıyor. Adana'da bir kasap 18 Kasım tarihinde dana eti adı altında at ve eşek eti sattığı tespit edilmişti. Aynı kasap tekrar denetlendiğinde sucuğunda da at ve eşek eti kullandığı belirlendi.



**(18 Kasım'daki liste)





**(25 Kasım'daki liste)



KAŞAR VE TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ BULUNDU

Süt ve süt ürünlerinde de taklit ve tağşiş gıda ürünü olma riski de devam ediyor. Bilindiği üzere manda yoğurdunda manda sütü çıkmamış, peynir ve ayranda netamisin tespit edilmişti. Vatandaş, ürünlerdeki bu taklit ve tağşişlik sonrası gıda ürünlerine olan güveni zedelenmişti.

Bakanlığın güncellediği listeye kaşar peyniri ve tereyağı da girdi. Kaşar peynirinde nişasta ve bitkisel yağ tespit edilirken; tereyağında da bitkisel yağ bulundu.

BAHARAT YİNE LİSTEDE

Baharat ise geçmiş yıllardan beri tedirgin eden bir ürün. Vatandaşların güvendikleri yerlerden aldığı baharatta listede sık sık yer ediniyor. Bakanlığın güncellediği yeni listede bir markanın toz biberinde yabancı madde saptandı.