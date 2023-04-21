FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Migros bayramda açık mı, kapalı mı? Migros bayramda saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Migros bayramda açık mı, kapalı mı? Migros bayramda saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

21.04.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros'un bayramda açık olup olmadığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram alışverişini henüz tamamlamamış olanlar ve eksiklerini gidermek için markete gidecek olanlar Migros bayramda açık mı, kapalı mı? Migros bayramda saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Migros bayramda açık mı, kapalı mı? Migros bayramda saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından bugün bayramın birinci gününü idrak ediyoruz. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 23 Nisan'da sona erecek. Bayramda marketlerin kaçta açılıp kapanacağına dair araştırmalarda hız kazandı. Peki, Migros bayramda açık mı, kapalı mı? Migros bayramda saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı bu sene 21-22-23 Nisan tarihlerine denk geldi.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişlerdi.

Migros'un ise bu sene bayramda nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında detaylı bir bilgi geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Migros 1

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ve memur zammı için maaş tablosu sil baştan!Emekli ve memur zammı için maaş tablosu sil baştan!
3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…
Gecikme zammı, faizler… Karar Resmi Gazete'deGecikme zammı, faizler… Karar Resmi Gazete'de
Anahtar Kelimeler:
Migros migros kaçta kapanıyor migros kaçta açılıyor

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

"Stoklandılar" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu

"Stoklandılar" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Anne babaya, akrabaya, arkadaşa ve sevgiliye ayetli, dualı, esprili ve resimli Ramazan Bayramı mesajları!

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Anne babaya, akrabaya, arkadaşa ve sevgiliye ayetli, dualı, esprili ve resimli Ramazan Bayramı mesajları!

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.