On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından bugün bayramın birinci gününü idrak ediyoruz. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 23 Nisan'da sona erecek. Bayramda marketlerin kaçta açılıp kapanacağına dair araştırmalarda hız kazandı. Peki, Migros bayramda açık mı, kapalı mı? Migros bayramda saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı bu sene 21-22-23 Nisan tarihlerine denk geldi.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişlerdi.

Migros'un ise bu sene bayramda nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında detaylı bir bilgi geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.



