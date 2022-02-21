Migros İcra Kurulu Başkanı sosyal medyadaki o iddialara açıklama getirdi

Migros depo çalışanlarının eylemiyle ilgili Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, canlı yayında sorularını yanıtladı.

Esenyurt dağıtım merkezindeki işçi eylemlerinin prim sistemiyle çözüldüğünü kaydeden Tort, eksikbilgi, kirli bilgi nedeniyle iletişimin sorunlu hale geldiğini söyledi.

İşte Tort'un konuyla ilgili açıklamaları,

İş ortağımız bize 3 Şubat'ta tarihinde iş durduruldu bilgisi verdi. İş durudulması eylem şeklidi. Eylemin her türlüsüne bizim saygımız var. Bir deponun çalışamaz hale getirilmesi bizim yönetebileceğimiz bir konu değil. İşin doğasında hem mağazalarımıza hizmet etmek var hem binlerce ürünün ziyan olması noktasına giren bir süreç. O malların dağıtılamaması son derece sıkıntılı bir tablo oluşturdu. Bu kurugunun içerisinde yapılan iletişimler var. O depo tam 6 gün çalışmadı. Ne yazık ki son noktaydı iş akdini feshetmek. Çalışmamanın ötesinde bir başka arkadaşın çalışmasını da engellemek var. Burası 3 vardiyada çalışan bir dağıtım merkezi.

Migros 68 yıllık bir marka. Biz bir açıklama yapıyoruz ücret artışlarıyla ilgili, oysa yüzde 8 artış yapıldı gibi bir ifadeye dönüyor konu. Eksik bilgi, kirli bilgi bu iletişimin sorunlu hale gelmesinde arkasında yatan en önemli sebep. Hepimizinda bundan ders çıkarması gerekiyor

Tabii ki empati yaptık. Hangimiz ister ki böyle bir görüntüyü. Çalışanların en doğal hakkıdır tepki vermek. Tepki çerçevesine insanların buna saygı duyması lazım. Bundan doğal bir şey yok .Ama iki şey birbirine karışıyor. Bir demokratik hak sizin demokratik hakkınız bir başkasının çalışmasını engelleyecek bir yapıda olmaz. İkincisi daha önemlisi hepimizin özgürlük alanları var. Hepimizin özgürlük alanları başkalarının sosyal alan sınırında biter. Şimdi bütün bunları kurguladığımız yapıda o zaman bu iletişimler ne yazık ki istemediğimiz boyutlara geldi.

"BİR GECEDE 13 MİLYON ETİKET DEĞİŞTİRDİK"

Temel gıdada KDV indirimini de değerlendiren Tort,''İndirimi derhal yansıttık. Bir gecede 13 milyon etiket değiştirdik'' ifadesini kullandı.

Temel ihtiyaç ürünlerinde kendi imkanlarıyla yüzde 7 indirim yaptıklarını belirten Tort ''Tedarikçilerimizin iş birliğine ihtiyacımız var. Tedarikçilerimizin bunu yapabilmeleri için girdi maliyetlerini indirmeleri lazım. Bu silsileyi paylaştık bakanlıkla.'' dedi.



