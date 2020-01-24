FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Migros'un özel markalı ürünü M Life'a Avrupa'dan ödül

Migros'un özel markalı ürünü M Life'a Avrupa'dan ödül

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Organik sertifikasyon kuruluşu ECAS tarafından sertifikalı M Life Organik meyve suları, direkt meyveden sıkma yöntemiyle elde ediliyor

İSTANBUL (AA) - Migros, özel markalı ürünü M Life Bio organik meyve suları ile Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Danimarka, Türkiye, İrlanda, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, İngiltere ve Portekiz'in önde gelen perakendeci ve tedarikçilerinin katıldığı 2020 Avrupa Özel Markalar Ödülleri'nden birincilikle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Avrupa'nın en saygın süpermarket dergisi European Supermarket Magazine tarafından düzenlenen ve küresel ölçekteki en itibarlı ödül organizasyonlarından biri olan 2020 Avrupa Özel Markalar Ödülleri'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Migros’un M Life konseptini ve M Life Meyve Suyu ürünlerini ayrı ayrı değerlendiren jüri, M Life konseptinin tüketiciyi sağlıklı seçimler yapması konusunda yönlendirdiği, tüketicisine katma değer sağladığı, ambalajının ürün kompozisyonunu en iyi şekilde yönlendirdiği ve tat beklentilerinin üzerine çıktığı açıklaması ile ödüle layık gördü.

Organik sertifikasyon kuruluşu ECAS tarafından sertifikalı M Life Organik meyve suları, direkt meyveden sıkma yöntemiyle elde ediliyor.

Yüzde 100 meyve suyu özelliğinde olan M Life Bio Organik Meyve Suları su, şeker ve tatlandırıcı gibi hiçbir ilave girdi içermiyor. Yoğun kıvamı, gerçek meyve lezzeti ve cam şişede olması nedeniyle tüketiciler tarafından beğeniliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Pazarlama İş Geliştirme ve Sadece Migros'ta Grup Müdürü Sena Erol Özdemir, Migros’un müşterilerine 65 yıllık tecrübesi ile geliştirdiği 1500’ün üzerinde özgün markalı ürün sunduğunu belirterek, "Sadece Migros’ta’ çatısı altında topladığımız ürün stratejimizin temelini yüksek kalite konusundaki hassasiyetimiz oluşturuyor. Tüketicilerimizin artan beğenisi Migros’a duyulan güvenin en önemli göstergesi. Aldığımız ödüller ise başarımızı taçlandırıyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor
TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttıTOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Migros,

En Çok Okunan Haberler

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası’nda 5 yıldızlı otel icralık oldu

Kuşadası’nda 5 yıldızlı otel icralık oldu

TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün başlıyor

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.