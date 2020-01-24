Migros'un özel markalı ürünü M Life'a Avrupa'dan ödül

İSTANBUL (AA) - Migros, özel markalı ürünü M Life Bio organik meyve suları ile Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Danimarka, Türkiye, İrlanda, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, İngiltere ve Portekiz'in önde gelen perakendeci ve tedarikçilerinin katıldığı 2020 Avrupa Özel Markalar Ödülleri'nden birincilikle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Avrupa'nın en saygın süpermarket dergisi European Supermarket Magazine tarafından düzenlenen ve küresel ölçekteki en itibarlı ödül organizasyonlarından biri olan 2020 Avrupa Özel Markalar Ödülleri'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Migros’un M Life konseptini ve M Life Meyve Suyu ürünlerini ayrı ayrı değerlendiren jüri, M Life konseptinin tüketiciyi sağlıklı seçimler yapması konusunda yönlendirdiği, tüketicisine katma değer sağladığı, ambalajının ürün kompozisyonunu en iyi şekilde yönlendirdiği ve tat beklentilerinin üzerine çıktığı açıklaması ile ödüle layık gördü.

Organik sertifikasyon kuruluşu ECAS tarafından sertifikalı M Life Organik meyve suları, direkt meyveden sıkma yöntemiyle elde ediliyor.