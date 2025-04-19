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Mikronezya'nın para birimi nedir? Mikronezya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Mikronezya Federal Devletleri, Okyanusya içinde yer almaktadır. Okyanusya’da Büyük Okyanus’un batı kısmında bulunan Mikronezya toplamda 607 adet adadan meydana gelen bir ülkedir. Başkenti Palikir olan ülkenin en büyük şehri Weno şehridir.

Mikronezya'nın para birimi nedir? Mikronezya'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Mikronezya, kısa adı ile FSM ile anılmaktadır. Okyanusya içinde yer alır ve Büyük Okyanus’un batı tarafında konumlanmıştır. Bir ada ülkesi olan Mikronezya’da ağırlıklı olarak İngilizce dili konuşulmaktadır. Bunun dışında tanınan başka diller de vardır. Chuukece, Yapca, Kosraeance bu bölgede konuşulan dillerden bazılarıdır.

Mikronezya'nın para birimi nedir?

Ülkenin başkenti, Pohnpei’de yer alan Palikir’dir. Hükümet binaları burada yer alır. Yedi adet farklı resmi dili olan ülkenin adalarında başka diller de konuşulmaktadır. Nüfusu yaklaşık olarak 104.468 civarındadır. Yüzölçümü ise 702 kilometrekaredir. Mikronezya Federal Devletleri’nde iklim mevsimlere göre değişiklik gösterir.

Okyanusya Ada Ülkesi olan Mikronezya’nın adı Yunanca micro yani küçük ile nesos yani ada kelimelerinin birleşmesi ile meydana gelmiştir.

Mikronezya, takımada olan Caroline adalarının çoğunluğuna sahip bir ada ülkedir. Caroline adalarının doğu tarafını ülkeyi oluşturan dört federe yapıdan üçü oluşturmaktadır. Bunlar Pohnpei, Kosrae ve Chuuk’tur. Para birimi olarak ise Amerikan Doları kullanılmaktadır.

Tropikal iklimin genel olarak hakim olduğu ülkede, yaz aylarında ülkede sıcaklıklar oldukça yüksektir. Kış ayları kısa sürmekle birlikte aşırı rüzgarlı yaşanır. Hava genel olarak yıl boyunca yağışlı, kapalı ve basıktır. Ortalama sıcaklıklar 27 derece civarındadır. Doğu kısımdaki adalarda yıl boyunca şiddetli yağışlar gözlemlenir.

Mikronezya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217, Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından kontrol edilen ve ülkelerin resmi olarak kabul edilmiş olan para birimlerinin standartlarını düzenleyen bir oluşumdur. Para birimi kodu olarak da bilinir. Her ülkeye ait para biriminin üç haneli olan bir ISO 4217 kodu bulunur.

Buna göre Mikronezya’nın para birimi olan Amerikan Doları’na ait ISO 4217 para birimi kodu USD’dir. USD, uluslararası para piyasalarında ve döviz bürolarında Mikronezya’nın para birimini göstermek için kullanılan bir koddur.

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