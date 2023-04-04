Millet İttifakı'ndan 'asgari ücret' çıkışı! 'Zam yapacak mısınız?' sorusuna net yanıt: Artıracağız ama...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik yaptığı "Bu Ramazan Bayramı dahil emekli ikramiyeleri 8 bin 500 liradır. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin TL yatacak" açıklama sonrası bir mesaj da asgari ücretle ilgili geldi.

MİLLET İTTİFAKI ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPACAK MI?

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ekonomist Prof. Dr. Bilge Yılmaz, "İktidara gelirseniz asgari ücrete zam yapacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Medyascope'ta gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, ekonomideki durumu ve iktidara geldiklerinde ittifak olarak yapacaklarını anlattı.

Yılmaz, iktidara geldiklerinde asgari ücrete zam yapacaklarını açıklarken, "Asgari ücreti artırırken bir yandan da enflasyonla mücadele etmeniz gerekiyor. Bunu da yapacağız." diye konuştu.

İYİ PARTİLİ YILMAZ: "TABİ Kİ ASGARİ ÜCRET ARTIRILACAK"

İYİ Partili Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Tabi ki asgari ücret artırılacak. Ancak sadece asgari ücreti artırmak çözüm olmuyor. Asgari ücreti artıracağız ama vatandaşların alım gücünü artırabilmek daha önemli. Asgari ücreti artırırken bir yandan da enflasyonla mücadele etmeniz gerekiyor. Bunu da yapacağız.

"TARIMA ÇOK ÖNEM VERECEĞİZ"

Kısa vadede gıda enflasyonunu düşürmek de çok önemli. Bu da tarım politikasını değiştirmekle olacaktır. Tarıma onun için daha çok önem vereceğiz.

"TÜRKİYE YOKSULLUKTA EŞİTLENİYOR"

Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri de nüfusun yarısının asgari ücret ya da yakınında bir gelir kazanması. Asgari ücret artırılıyor ama bir taraftan da Türkiye yoksullukta eşitleniyor. Türkiye'de uzmanlığın, kendini geliştirmenin bir ödülü yok. Bu da insanların kendisini geliştirmeye teşvik etmiyor açıkçası."

