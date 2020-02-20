Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı(AA)Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." dedi.

'20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK'

Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

'DEPREMDE HASAR GÖREN OKULLARIN NEREYE YAPILACAĞI HEMEN ÇÖZÜMLENDİ'

Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildiren Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız." ifadelerini kullandı.

'SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAK OKULLARDA KONTENJAN ORANI YÜZDE 10 OLACAK'

Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini söyledi.

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısına ilişkin, "Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

'ÖZEL OKUL AÇMA STANDARTLARINI YÜKSELTMEK İSTİYORUZ'

Selçuk, "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor." şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

