Hızlı tren raylara iniyor: Tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu: Resmen başlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cuma günü Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi raylara indirerek, test sürecini resmen başlatacağız. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Hızlı tren raylara iniyor: Tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu: Resmen başlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, trenin saatte 225 kilometre hıza sahip olacağını ve proje kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını duyurdu. Cuma günü treni raylara indirerek test süreçlerine başlayacaklarını belirten Uraloğlu, trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceklerini ifade etti.

"PROJE KAPSAMINDA 2026-2028 YILLARI ARASINDA 14 SET DAHA ÜRETMEYİ PLANLIYORUZ"

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin test süreci hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, trenin 577 yolcu taşıma kapasitesi olacağını belirterek, "Cuma günü Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz. Şu anda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz 577 yolcuya hizmet verebilecek. Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alıyor. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık" ifadelerini kullandı.

‘OTOMATİK TREN DURDURMA SİSTEMİ’YLE DONATILDI

Uraloğlu ayrıca, seti oluşturan araçların yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını vurguladı.
