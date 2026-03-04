FİNANS

Tapuda yeni dönem: 'Belirli miktarı geçen işlemlerde avukat zorunluluğu'

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosunun düzenlediği iftar programında konuştu. Bakan Gürlek "Biz inşallah 12. pakette, talimat da verdim şu an, yasal düzenleme de yapılacak, tabii Meclisimiz de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2'No'lu Barosu'nun Sultangazi'deki Sultan Kasrı'nda düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Gürlek, avukatlarla birlikte aynı sofrayı paylaştığı için memnuniyet duyduğunu belirterek, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

"KANUNLARIMIZDA AÇIKÇA AVUKATLARIN YARGININ KURUCU UNSURU OLDUĞU YAZILIDIR"

Gürlek, yargı bağımsızlığının güvencesinin bağımsız avukatlar olduğunu vurgulayarak, "Kanunlarımızda açıkça avukatların yargının kurucu unsuru olduğu yazılıdır. Avukatlık 'yargı görevi yapan' olarak kanunlarımızda tanımlanmıştır. Avukatların katkısı sadece yargılamayla sınırlı değildir. Uzlaşma, arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarındaki başarı ve yargılamanın kısa sürede tamamlanmasında aynı zamanda avukatlarımızın katkıları vardır." diye konuştu.

Son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren çalışmalar ve önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını getirerek mesleğe nitelik kazandırdıklarını, aynı zamanda sınavın bir süzgeç görevi gördüğünü dile getirdi.

Bakan Gürlek, hukuk fakültelerinde ikinci öğretimi ve dikey geçiş sistemini kaldırdıklarını, fakültelere girişte başarı sıralamasını önce 125 bine, daha sonra 100 bine getirerek hukuk fakültesinin nitelikli ve nicelikli olmasını sağladıklarını belirtti.

Avukatların görevlerinden doğan suçlarda verilen bölge adliye mahkemesi kararlarının her halükarda Yargıtay'a gitmesi için gerekli olan yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Gürlek, şunları söyledi:

"Avukatlarımıza yeşil pasaport hakkı tanıdık. E-duruşma uygulamasını hayata geçirdik. Avukatlarımız video konferans yoluyla hem bürolarından hem de ofislerinden ya da başka yerden rahatlıkla duruşmalara katılım sağlıyorlar. UYAP entegrasyonunu genişlettik. Dava açma ve aynı şekilde işlem yapmak için dijital mecra alanlarının kullanılmasını etkili hale getirdik. Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı daha önce biliyorsunuz yüzde 18'di, yüzde 10'a düşürerek vatandaşların hukuki yardımda erişim maliyetini düşürdük. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan 5 yıl boyunca baro tarafından alınan kesintinin alınmamasını sağladık. Büro koruma giderleri olarak yeni başlayan özellikle meslektaşlarımıza finansman desteği sağladık. Bu konuda ilgili bankalarla gerekli görüşmeleri yaptık. Şu an finansal destekten yararlanıyorlar."

"TAPUDA BELİRLİ MİKTARI GEÇEN İŞLEMLERDE AVUKAT TEMSİL ZORUNLULUĞU GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Gürlek, 20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkanı tanıdıklarını, uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdiklerini, tüm bu düzenlemelerin savunmayı güçlendiren avukatların yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli düzenlemeler olduğunu vurguladı.

Kendisini Ankara'da ziyarete gelen İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ile avukatların taleplerini dinlediklerini ve yapılabilecek olanları 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşündüklerini aktaran Gürlek, bu düzenlemelerin devamının geleceğini söyledi.

Gürlek, salondaki avukatlara müjdesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesi için biliyorsunuz temel hedeflerimizi belirledik. Bu konuda az önce Yasin başkanımız söyledi. Ben müjdeyi verecektim ama biz inşallah 12. pakette, talimat da verdim şu an, yasal düzenleme de yapılacak, tabii Meclisimiz de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz. Bakın bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli bir işlem. Bu konuda da ben Hukuk Genel Müdürlüğümüze ve Hukuk İşleri Mevzuat Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. pakette belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat zorunluluğu getireceğiz."

Gürlek, stajyer avukatlara destek sağlanması, özellikle kamuda görev yapan avukatların özlük hakları ve ücretlerinin iyileştirilmesi ile zorunlu müdafilik ve vekillik hizmetlerine ilişkin mali ve idari düzenlemeler konusunda çalışma yapılacağını bildirerek, bu hususların 2024-2028 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen hedefler arasında yer aldığını anlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

