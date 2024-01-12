Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşu ne zaman? Savunma Sanayi Başkanı açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak." dedi. Görgün, insansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacağını da açıkladı.
Görgün, "2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek." diye konuştu.
Görgün şunları kaydetti:
"Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak.
İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak."