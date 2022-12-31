Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi ne zaman, nereden alınır? İşte Milli Piyango ikramiye ödeme noktaları!

Yeni yıla geri sayımın başladığı şu dakikalarda Milli Piyango yılbaşı çekilişinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu yılın büyük ikramiyesi tam 200 milyon TL ve tamamı dağıtım garantili. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için ilk rakamlar belli oldu. İlk rakamların açıklanmasının ardından Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınır? Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı. İşte Milli Piyango ikramiye ödeme noktaları...

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edebiliyorlar.

Daha büyük ikramiyeler Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil ediliyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor aksi halde zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango ikramiyeleri online olarak da tahsil edilebiliyor.

www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yükleniyor.

Milli Piyango oynayanlar, Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformları üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebiliyorlar.

İkramiye kazananlar, online platformlardan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebiliyorlar. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor.

Bayiler üzerinden veya terminalden oynanan İkramiye Ödemeleri



5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alınabiliyor. 5.000 TL’ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler



5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabiliyorsunuz.

100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler



100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabiliyorsunuz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

Size en yakın Halkbank şubesini bulmak sayfanın alt kısmında yer alan listeyi kullanabilirsiniz.

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