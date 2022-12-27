Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango BİLET SORGULAMA EKRANI! Milli Piyango SONUÇLARI Mynet'te!

2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Yeni yıla zengin olarak girme hayali kuranlar yılbaşı biletlerini aldılar bile. 2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi de belli oldu. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango BİLET SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Milli Piyango SONUÇLARI Mynet'te...

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni yıla sayılı günler kala 2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi tarihi ve saati belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu sürecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip öğrenebilecekler.

Ayrıca; 2023 yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sonuçları ve sıralı tam listeleri Mynet.com'da yer alacak.

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2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak açıklandı. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

