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Milli Piyango 2024 amorti çıkan numaralar hangileri? Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte en çok amorti çıkan sayılar...

31.12.2023 22:50 | Son Güncelleme:
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2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18:30 itibarıyla başladı. Milyonların merakla beklediği yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. Çekiliş saat 23.15'te amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından son bulacak. Peki, amorti nedir, ne kadar kazandırır? Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve en çok amorti çıkan rakamlar...

Milli Piyango 2024 amorti çıkan numaralar hangileri? Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte en çok amorti çıkan sayılar...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango amorti ile ilgili araştırmalar yılbaşı özel çekilişi öncesi hız kazandı. Yılbaşı biletini hazır eden vatandaşların gözü kulağı 31 Aralık gecesine çevrilmiş durumda. Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? Geçen yılın amorti rakamları neydi? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte en çok amorti çıkan sayılar...

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GEÇTİĞİMİZ YILLARIN YILIN AMORTİ RAKAMLARI NEYDİ?

2022 yılbaşı çekilişinde Milli Piyango amorti rakamları 0 ve 6 olmuştu.

31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 4 ve 5 rakamlarına çıkmıştı.

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ‘4' ve ‘8' amorti rakamları olarak belirlenmişti.

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ise 4 ve 9 rakamlarına amorti vurmuştu.

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AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamları olarak biliniyor. Milli Piyango çekilişinde 2 tane amorti rakamı çekiliyor. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış oluyor. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine geri kazandırıyor.

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2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ NE KADAR?

Bu yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet 100, yarım bilet 200 ve tam bilet 400 TL olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki çeyrek bilete amorti isabet etmesi halinde 100 TL, yarım bilete amorti isabet etmesi halinde 200 TL ve son olarak tam bilete amorti isabet etmesi halinde ise 400 TL amorti ikramiyesi kazanmış olacaksınız.

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Milli Piyango amorti yılbaşı bileti
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