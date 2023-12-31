Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu! Büyük ikramiye tutarı ne kadar? İşte bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye tutarı...

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye saatler sonra sahibiyle buluşacak. Talih kuşu konmasını uman vatandaşlar heyecanla bekliyor. Toplam 2 milyar 355 milyon 650 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Peki Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL dağıtılacak?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2024 özel çekilişi biletleri ise şu fiyatlardan satılıyor:

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet: 200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30 itibarıyla başlayacak.

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