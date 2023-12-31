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  4. Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu! Büyük ikramiye tutarı ne kadar? İşte bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye tutarı...

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu! Büyük ikramiye tutarı ne kadar? İşte bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye tutarı...

31.12.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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2024'e saatler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı merak konusu. Vatandaşların aklındaki "2024 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?" sorusu, yanıtını Milli Piyango İdaresi'nin açıklamasıyla buldu. İşte Milli Piyango biletinde büyük ikramiye detayları...

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu! Büyük ikramiye tutarı ne kadar? İşte bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye tutarı...

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye saatler sonra sahibiyle buluşacak. Talih kuşu konmasını uman vatandaşlar heyecanla bekliyor. Toplam 2 milyar 355 milyon 650 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Peki Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL dağıtılacak?

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2024 özel çekilişi biletleri ise şu fiyatlardan satılıyor:

Tam bilet: 400 TL
Yarım bilet: 200 TL
Çeyrek bilet: 100 TL

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30 itibarıyla başlayacak.

[2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN](https://www.mynet.com/sans-oyunlari/milli-piyango-sonuclari)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı çekilişi
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