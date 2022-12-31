Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 200 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Öğlen saatlerinde başlayan yılbaşı çekilişinde şimdiye kadar 10 bin TL ve 20 bin TL kazanan numaralar açıklandı. Şimdi ise sıra 50 bin TL kazanan rakamlarda. Peki, Milli Piyango 50 bin TL kazanan rakamlar hangileri? Milli Piyango yılbaşı çekilişi 50.000 TL çıkan numaralar sıralı TAM LİSTE belli mi? İşte tüm merak edilenler...
31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 50 bin TL kazandıran rakamların çekilişi devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 50.000 TL çıkan numaralar sıralı TAM LİSTE yayılanır yayınlanmaz sonuçlar Mynet.com'da yer alacak.
Milli Piyango çekilişinde 20 bin TL kazanan numaralar belli oldu. 20.000 TL kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı;
0045801
0058657
0130244
0140945
0145639
0227666
0230276
0248208
0251828
0268537
0315846
0339112
0613316
0702454
0738233
0759292
0793980
0872162
0907135
0909200
0982833
1026729
1049605
1063223
1168527
1223789
1244683
1283270
1288532
1325808
1435082
1498839
1505458
1526085
1563491
1612727
1635144
1666147
1680959
1693374
1716535
1798667
1798868
1894173
1918496
1986252
2071934
2096340
2123103
2202128
2241453
2300134
2304003
2384850
2447748
2559514
2559859
2717162
2718110
3012380
3077472
3116149
3227923
3252236
3269465
3312280
3335473
3360676
3392331
3419649
3470535
3478588
3500751
3520008
3563150
3585303
3588625
3593182
3683767
3689055
3725229
3930505
3932788
4011291
4102997
4141336
4158807
4160827
4223581
4254797
4330729
4351073
4371238
4425857
4534632
4571425
4579798
4582526
4585714
4604808
4681812
4685193
4695982
4756949
4783691
4818180
4840119
4847919
4882780
4891975
4917792
4946970
4958194
5017011
5061631
5082354
5092320
5197825
5272830
5305966
5371994
5374508
5405198
5465237
5472720
5477122
5530285
5530317
5590494
5604288
5691416
5732275
5753177
5847433
5853908
5901879
5956622
5982696
6031309
6047083
6088826
6106967
6154422
6249303
6258053
6310908
6339548
6457662
6464913
6479885
6533657
6562422
6621083
6622144
6673727
6728626
6810592
6847359
7030509
7049713
7059358
7067973
7068055
7103091
7143242
7177466
7241064
7290497
7296456
7378137
7413449
7503972
7510548
7523447
7524798
7582227
7601973
7603640
7610196
7637759
7670049
7715664
7754583
7758793
7792815
7807381
7810808
7867662
7903023
7903790
7999335
8040382
8090062
8091415
8138526
8153770
8167231
8212129
8260815
8289196
8320676
8329328
8375064
8403183
8411494
8471953
8530039
8558844
8563716
8581015
8605152
8664090
8733524
8760714
8806139
8934538
8939090
8988240
9002476
9028349
9146656
9181835
9213678
9257174
9309827
9342969
9369578
9369591
9443247
9519817
9652529
9656457
9710490
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Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi öğlen saatlerinde başladı ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Çekilişi 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından son bulacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kurumun resmi internet sitesi üzerinden ya da resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak anbean izlenebilecek.