Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 200 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Öğlen saatlerinde başlayan yılbaşı çekilişinde şimdiye kadar 10 bin TL ve 20 bin TL kazanan numaralar açıklandı. Şimdi ise sıra 50 bin TL kazanan rakamlarda. Peki, Milli Piyango 50 bin TL kazanan rakamlar hangileri? Milli Piyango yılbaşı çekilişi 50.000 TL çıkan numaralar sıralı TAM LİSTE belli mi? İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 50 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR HANGİLERİ?

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 50 bin TL kazandıran rakamların çekilişi devam ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 50.000 TL çıkan numaralar sıralı TAM LİSTE yayılanır yayınlanmaz sonuçlar Mynet.com'da yer alacak.

MİLLİ PİYANGO 20 BİN TL KAZANAN RAKAMLAR AÇIKLANDI!

Milli Piyango çekilişinde 20 bin TL kazanan numaralar belli oldu. 20.000 TL kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı;

0045801

0058657

0130244

0140945

0145639

0227666

0230276

0248208

0251828

0268537

0315846

0339112

0613316

0702454

0738233

0759292

0793980

0872162

0907135

0909200

0982833

1026729

1049605

1063223

1168527

1223789

1244683

1283270

1288532

1325808

1435082

1498839

1505458

1526085

1563491

1612727

1635144

1666147

1680959

1693374

1716535

1798667

1798868

1894173

1918496

1986252

2071934

2096340

2123103

2202128

2241453

2300134

2304003

2384850

2447748

2559514

2559859

2717162

2718110

3012380

3077472

3116149

3227923

3252236

3269465

3312280

3335473

3360676

3392331

3419649

3470535

3478588

3500751

3520008

3563150

3585303

3588625

3593182

3683767

3689055

3725229

3930505

3932788

4011291

4102997

4141336

4158807

4160827

4223581

4254797

4330729

4351073

4371238

4425857

4534632

4571425

4579798

4582526

4585714

4604808

4681812

4685193

4695982

4756949

4783691

4818180

4840119

4847919

4882780

4891975

4917792

4946970

4958194

5017011

5061631

5082354

5092320

5197825

5272830

5305966

5371994

5374508

5405198

5465237

5472720

5477122

5530285

5530317

5590494

5604288

5691416

5732275

5753177

5847433

5853908

5901879

5956622

5982696

6031309

6047083

6088826

6106967

6154422

6249303

6258053

6310908

6339548

6457662

6464913

6479885

6533657

6562422

6621083

6622144

6673727

6728626

6810592

6847359

7030509

7049713

7059358

7067973

7068055

7103091

7143242

7177466

7241064

7290497

7296456

7378137

7413449

7503972

7510548

7523447

7524798

7582227

7601973

7603640

7610196

7637759

7670049

7715664

7754583

7758793

7792815

7807381

7810808

7867662

7903023

7903790

7999335

8040382

8090062

8091415

8138526

8153770

8167231

8212129

8260815

8289196

8320676

8329328

8375064

8403183

8411494

8471953

8530039

8558844

8563716

8581015

8605152

8664090

8733524

8760714

8806139

8934538

8939090

8988240

9002476

9028349

9146656

9181835

9213678

9257174

9309827

9342969

9369578

9369591

9443247

9519817

9652529

9656457

9710490

9727608

9769060

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi öğlen saatlerinde başladı ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Çekilişi 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından son bulacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENİR Mİ?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kurumun resmi internet sitesi üzerinden ya da resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak anbean izlenebilecek.

