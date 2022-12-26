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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023 ne kadar? Milli piyango çeyrek, yarım ve tam YILBAŞI bileti kaç TL?

26.12.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Yeni yıla milyoner olarak girmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini almaya başladılar bile. 31 Aralık yeni yıl özel çekilişinde bu sene büyük ikramiye tam tamına 200 milyon TL olarak açıklandı. Peki, MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023 ne kadar? İşte, yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023 ne kadar? Milli piyango çeyrek, yarım ve tam YILBAŞI bileti kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Yeni yıla sayılı günler kala henüz yılbaşı biletini almamış olanlar bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyorlar. Büyük ikramiyenin 200 milyon TL olduğu yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam biletler satışta. Peki, bu sene MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI ne kadar? İşte tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Yeni yıl heyecanının başladığı şu günlerde 2023'e milyoner olarak girmek isteyenler Milli Piyango biletlerini almaya başladılar. Henüz biletlerini almayanlar ise yılbaşı bilet fiyatlarını merak ediyorlar.

yılbaşı 2023 bilet

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi için nefesler tutuldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin çeyrek bilet fiyatı 50 TL, yarım bilet fiyatı 100 TL ve tam bilet fiyatı ise 200 TL olarak açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin ardından çekiliş sonuçları hemen, Milli Piyango web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.

yılbaşı bilet

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ!

Bu sene Milli Piyango büyük ikramiyesinin tamamı dağıtım garantili. Ayrıca, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, 31 Aralık 2022 gecesi yani yılbaşı gecesi televizyonda canlı olarak izlenebilecek.

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