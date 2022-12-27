Milli Piyango bileti gerçek mi, sahte mi nasıl anlaşılır? Sahte Milli Piyango bileti nasıl belli olur? Hayalleriniz suya düşmesin

31 Aralık 2022 gecesi çekilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Zengin olma hayallerinizin suya düşmemesi için yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerlerden almaya dikkat edin. Peki, Milli Piyango biletinin sahtesi nasıl belli olur?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT!

Yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerler almayı tercih edin. Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşeye mutlaka dikkat edin.

Özellikle Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebiliyor.

Bu açıdan, vatandaşa güvenilir hizmet sunan, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esanaflardan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti almamaya özen gösterin.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL BELLİ OLUR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



